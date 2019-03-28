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Дамбо

Режиссер:Тим Бёртон
Жанры: Фэнтези, Семейный.

Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слонёнка. К делу подключается энергичный предприниматель В. А. Вэндевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия «Сказочная страна».

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Эрен Крюгер, Хелен Аберсон, Харольд Перл
В ролях:Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Ева Грин, Алан Аркин, Нико Паркер, Finley Hobbins, Рошан Сет, Ларс Айдингер, Деобиа Опарей
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:28 марта 2019
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Северное сияниеОранжевый зал
c 28 по 31 марта
21:25 (390)
c 1 по 3 апреля
21:25 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 30 по 31 марта
14:05 (390)
c 1 по 3 апреля
14:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
30 марта
11:00 (200 р.)
13:15 (300 р.)
15:30 (300 р.)
31 марта
11:00 (200 р.)
13:15 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 30 по 31 марта
11:40 (600 р. в 3D)
13:55 (800 р. в 3D)
16:10 (800 р. в 3D)
18:25 (1000 р. в 3D)
20:40 (1000 р. в 3D)
c 1 по 3 апреля
13:55 (600 р. в 3D)
16:10 (600 р. в 3D)
18:25 (800 р. в 3D)
20:40 (800 р. в 3D)
Северное сияниеДетский зал
c 30 по 31 марта
11:35 (300)
22:20 (300)
c 1 по 3 апреля
11:35 (200)
22:20 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 30 по 31 марта
12:20 (300)
16:15 (390)
18:30 (390)
c 1 по 3 апреля
12:20 (200)
16:15 (200)
18:30 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
30 марта
10:20 (600 р. в 3D)
12:35 (600 р. в 3D)
17:05 (700 р. в 3D)
19:20 (800 р. в 3D)
21:35 (800 р. в 3D)
31 марта
10:20 (600 р. в 3D)
12:35 (600 р. в 3D)
14:50 (700 р. в 3D)
17:05 (700 р. в 3D)
19:20 (800 р. в 3D)
21:35 (800 р. в 3D)
c 1 по 3 апреля
10:20 (450 р. в 3D)
12:35 (450 р. в 3D)
14:50 (600 р. в 3D)
17:05 (600 р. в 3D)
19:20 (700 р. в 3D)
21:35 (700 р. в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 30 по 31 марта
10:50 (300 в 3D)
13:05 (390 в 3D)
17:35 (390 в 3D)
19:50 (390 в 3D)
c 1 по 3 апреля
10:50 (200 в 3D)
13:05 (200 в 3D)
17:35 (250 в 3D)
19:50 (250 в 3D)
МурманскБольшой зал
c 30 по 31 марта
10:40 (300 в 3D)
14:35 (350 в 3D)
19:40 (350 в 3D)
c 1 по 3 апреля
10:40 (200 в 3D)
14:35 (200 в 3D)
19:40 (250 в 3D)
АврораОсновной зал
c 30 по 31 марта
10:45 (200)
16:25 (200)
20:40 (250)
c 1 по 3 апреля
10:45 (150)
16:25 (150)
20:40 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 30 по 31 марта
10:20 (300 в 3D)
15:25 (390 в 3D)
20:30 (390 в 3D)
c 1 по 3 апреля
10:20 (200 в 3D)
15:25 (300 в 3D)
20:30 (350 в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
30 марта
17:45 (от 260 р.)
20:15 (от 260 р.)
31 марта
12:45 (от 210 р.)
17:45 (от 260 р.)
20:15 (от 260 р.)
1 апреля
12:45 (от 150 р.)
17:45 (от 190 р.)
20:15 (от 190 р.)
c 2 по 3 апреля
12:40 (от 150 р.)
17:45 (от 190 р.)
20:15 (от 190 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 30 по 31 марта
11:15 (от 240 р.)
13:40 (от 240 р.)
16:10 (от 290 р.)
18:35 (от 290 р.)
c 1 по 3 апреля
11:15 (от 180 р.)
13:40 (от 180 р.)
16:10 (от 220 р.)
18:35 (от 220 р.)

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