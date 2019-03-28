Дамбо

Режиссер: Тим Бёртон

Жанры: Фэнтези, Семейный.

Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слонёнка. К делу подключается энергичный предприниматель В. А. Вэндевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия «Сказочная страна».

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Эрен Крюгер, Хелен Аберсон, Харольд Перл

В ролях: Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито, Ева Грин, Алан Аркин, Нико Паркер, Finley Hobbins, Рошан Сет, Ларс Айдингер, Деобиа Опарей

Музыка: Дэнни Элфман