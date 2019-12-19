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Чёрное Рождество

Режиссер:Софи Такал
Жанры: Триллер, Ужасы, Детектив.

Группа студенток готовятся к празднованию Рождества. После вечеринки одна из девушек таинственным образом пропадает, а за остальными начинает охотиться неизвестный маньяк.

Продолжительность:92 мин
Сценарий:Софи Такал, Эйприл Вульф
В ролях:Имоджен Путс, Ализ Шэннон, Лили Донохью, Бриттани О’Грэйди, Калеб Эберхардт, Кэри Элвес, Саймон Мид, Мадлен Адамс, Натали Моррис, Бен Блэк
Музыка:Брук Блэр, Уилл Блэр
Производство:США, Новая Зеландия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 декабря 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
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13:25 (300 р.)
17:50 (300 р.)
22:10 (300 р.)
00:05 (250 р.)

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