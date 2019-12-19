Чёрное Рождество Режиссер: Софи Такал

Жанры: Триллер, Ужасы, Детектив. Группа студенток готовятся к празднованию Рождества. После вечеринки одна из девушек таинственным образом пропадает, а за остальными начинает охотиться неизвестный маньяк. Продолжительность: 92 мин Сценарий: Софи Такал, Эйприл Вульф

В ролях: Имоджен Путс, Ализ Шэннон, Лили Донохью, Бриттани О’Грэйди, Калеб Эберхардт, Кэри Элвес, Саймон Мид, Мадлен Адамс, Натали Моррис, Бен Блэк

Музыка: Брук Блэр, Уилл Блэр Производство: США, Новая Зеландия

Ограничения: 18+

Дата релиза: 19 декабря 2019

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