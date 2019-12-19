Чёрное Рождество
Режиссер:Софи Такал
Жанры: Триллер, Ужасы, Детектив.
Жанры: Триллер, Ужасы, Детектив.
Группа студенток готовятся к празднованию Рождества. После вечеринки одна из девушек таинственным образом пропадает, а за остальными начинает охотиться неизвестный маньяк.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Софи Такал, Эйприл Вульф
В ролях:Имоджен Путс, Ализ Шэннон, Лили Донохью, Бриттани О’Грэйди, Калеб Эберхардт, Кэри Элвес, Саймон Мид, Мадлен Адамс, Натали Моррис, Бен Блэк
Музыка:Брук Блэр, Уилл Блэр
В ролях:Имоджен Путс, Ализ Шэннон, Лили Донохью, Бриттани О’Грэйди, Калеб Эберхардт, Кэри Элвес, Саймон Мид, Мадлен Адамс, Натали Моррис, Бен Блэк
Музыка:Брук Блэр, Уилл Блэр
Производство:США, Новая Зеландия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 декабря 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:19 декабря 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!