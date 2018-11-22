Чёрная полоса
Режиссер:Эрик Зонка
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Комиссар Франсуа Висконти, видавший виды полицейский, расследует, на первый взгляд, рутинное дело, связанное с исчезновением подростка Дэни Арно. Комиссару кажутся подозрительными все: и сексапильная мать, и немногословный громила-отец, и даже школьный учитель Ян Беллэль, неожиданно предложивший полицейскому свою помощь в поисках. Следствие петляет от подозреваемого к подозреваемому, но никаких следов подростка нет, и шансов найти его живым все меньше и меньше.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Эрик Зонка, Лу де Фанже Синьоле, Дрор Мишани
В ролях:Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Сандрин Киберлэн, Элоди Буше, Шарль Берлинг, Афсиа Эрзи, Жером Пули, Félix Back, Лорена Телье, Стефан Войтович
Музыка:Реми Бубаль
В ролях:Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Сандрин Киберлэн, Элоди Буше, Шарль Берлинг, Афсиа Эрзи, Жером Пули, Félix Back, Лорена Телье, Стефан Войтович
Музыка:Реми Бубаль
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 ноября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:22 ноября 2018
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