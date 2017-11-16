Чудо
Режиссер:Стивен Чбоски
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
С одной стороны мальчик Август Пулман такой же как и другие мальчишки его возраста – любит ходить на дни рождения к друзьям, играть в компьютерные игры, фанатеет от «Звездных войн», играет со своей собакой, ссорится и мирится со старшей сестрой. А с другой – он совсем не такой как другие мальчишки его возраста. Во-первых, Август никогда не ходил в обычную школу – с первого класса с ним дома занималась мама. Во-вторых, Август перенес 27 операций. Из-за очень редкой, но иногда встречающейся генетической ошибки у Августа нет лица. И вот такой мальчик должен пойти в школу. В первый раз. К обычным детям.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Стивен Чбоски, Стив Конрад, Джек Торн
В ролях:Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Изабела Видович, Джулия Робертс, Марк Доцлав, Рукия Бернард, Дженнифер Марч, Мэнди Пэтинкин, Ноа Джуп, Брайс Гейзар
Музыка:Марсело Зарвос
В ролях:Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Изабела Видович, Джулия Робертс, Марк Доцлав, Рукия Бернард, Дженнифер Марч, Мэнди Пэтинкин, Ноа Джуп, Брайс Гейзар
Музыка:Марсело Зарвос
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:16 ноября 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:16 ноября 2017
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