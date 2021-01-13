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Чудо-Женщина 1984

Режиссер:Пэтти Дженкинс
Жанры: Боевик, Фэнтези, Фантастика, Приключения.

1984 год. Диана всё ещё грустит по погибшему Стиву, борется с мелким криминалом и работает в музее Смитсоновского института. Однажды она знакомится с новой коллегой Барбарой, специалисткой широкого профиля, которой поручено изучить новые артефакты. Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл, который исполняет желания. Так к Диане внезапно возвращается Стив, а застенчивая и неуклюжая Барбара обретает невероятную силу, сноровку и привлекательность. Но за волшебным кристаллом охотится бизнесмен Максвелл Лорд, и у него имеются очень коварные планы на этот артефакт.

Продолжительность:151 мин
Сценарий:Пэтти Дженкинс, Джефф Джонс, Дэйв Каллахэм
В ролях:Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт, Конни Нильсен, Лилли Аспелл, Амр Вакед, Кристоффер Полаха, Наташа Ротуэлл
Музыка:Ханс Циммер
Производство:США, Великобритания, Испания
Ограничения:13+
Дата релиза:13 января 2021
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ГалактикаЗал 3
c 28 января по 3 февраля
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МурманскБольшой зал
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