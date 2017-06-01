Чудо-женщина

Режиссер: Пэтти Дженкинс

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой – принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Продолжительность: 141 мин

Сценарий: Аллан Хейнберг, Уильям М. Марстон, Зак Снайдер

В ролях: Галь Гадот, Дэвид Тьюлис, Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Елена Анайя, Люси Дэвис, Дэнни Хьюстон, Юэн Бремнер, Даутцен Крёз

Музыка: Руперт Грегсон-Уильямс