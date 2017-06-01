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Чудо-женщина

Режиссер:Пэтти Дженкинс
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой – принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Продолжительность:141 мин
Сценарий:Аллан Хейнберг, Уильям М. Марстон, Зак Снайдер
В ролях:Галь Гадот, Дэвид Тьюлис, Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Елена Анайя, Люси Дэвис, Дэнни Хьюстон, Юэн Бремнер, Даутцен Крёз
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:01 июня 2017
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 26 по 28 июня
10:10 (100 р.)
14:45 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 27 по 28 июня
13:00 (100 р.)
18:15 (100 р.)
23:30 (100 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 27 по 28 июня
13:00 (150)
20:00 (150)

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