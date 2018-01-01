Чудо-юдо
Режиссер:Артем Лукичев
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Василий Ровенский
В ролях:Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов
Музыка:Константин Шустарев
В ролях:Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов
Музыка:Константин Шустарев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 января 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:01 января 2018
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