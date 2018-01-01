Чудо-юдо

Режиссер: Артем Лукичев

Жанры: Анимация.

Необыкновенная сказочная история о том, как Царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-Юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, Царевич спасает Чудо-Юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей Царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что Чудо-Юдо совсем не тот, за кого себя выдает.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Василий Ровенский

В ролях: Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева, Александр Пожаров, Людмила Артемьева, Федор Добронравов, Иван Добронравов, Диомид Виноградов

Музыка: Константин Шустарев