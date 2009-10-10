Чудо

Режиссер: Александр Прошкин

Жанры: Драма.

В основу фильма положены реальные события, произошедшие в Самаре в 1956 году и известные как «Стояние Зои». Во время праздника девушка, не дождавшись своего суженого, снимает со стены икону Николая Чудотворца и начинает с ней танцевать, но внезапно застывает на месте. Это стояние продолжается много месяцев. Жители провинциального городка напуганы этим необычайным событием, которое обрастает слухами и домыслами. Чтобы попытаться разобраться в ситуации, туда отправляется журналист столичной газеты…

Информация предоставлена: Vida.ru – все о ТВ

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Юрий Арабов

В ролях: Мария Бурова, Сергей Маковецкий, Константин Хабенский, Полина Кутепова, Виталий Кищенко, Виктор Шамиров, Анна Уколова, Сергей Новиков, Вячеслав Степанян, Илона Арсентьева

