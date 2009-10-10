Чудо
Режиссер:Александр Прошкин
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
В основу фильма положены реальные события, произошедшие в Самаре в 1956 году и известные как «Стояние Зои». Во время праздника девушка, не дождавшись своего суженого, снимает со стены икону Николая Чудотворца и начинает с ней танцевать, но внезапно застывает на месте. Это стояние продолжается много месяцев. Жители провинциального городка напуганы этим необычайным событием, которое обрастает слухами и домыслами. Чтобы попытаться разобраться в ситуации, туда отправляется журналист столичной газеты…
Информация предоставлена: Vida.ru – все о ТВ
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Юрий Арабов
В ролях:Мария Бурова, Сергей Маковецкий, Константин Хабенский, Полина Кутепова, Виталий Кищенко, Виктор Шамиров, Анна Уколова, Сергей Новиков, Вячеслав Степанян, Илона Арсентьева
В ролях:Мария Бурова, Сергей Маковецкий, Константин Хабенский, Полина Кутепова, Виталий Кищенко, Виктор Шамиров, Анна Уколова, Сергей Новиков, Вячеслав Степанян, Илона Арсентьева
Производство:Россия
Дата релиза:10 октября 2009
Дата релиза:10 октября 2009
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