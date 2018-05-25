Черновик
Режиссер:Сергей Мокрицкий
Жанры: Фантастика.
Жанры: Фантастика.
Молодой москвич Кирилл – талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение – стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля – всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует…
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Денис Курышев, Сергей Артимович, Максим Бударин
В ролях:Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Юлия Пересильд, Северия Янушаускайте, Евгений Цыганов, Елена Яковлева, Ирина Демидкина, Андрей Мерзликин, Андрей Руденский
Музыка:Кирилл Рихтер
В ролях:Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Юлия Пересильд, Северия Янушаускайте, Евгений Цыганов, Елена Яковлева, Ирина Демидкина, Андрей Мерзликин, Андрей Руденский
Музыка:Кирилл Рихтер
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:25 мая 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:25 мая 2018
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