Черновик

Режиссер: Сергей Мокрицкий

Жанры: Фантастика.

Молодой москвич Кирилл – талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение – стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? И действительно ли наша Земля – всего лишь воображаемый «черновик», параллельный мир, которого в Реальности не существует…

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Денис Курышев, Сергей Артимович, Максим Бударин

В ролях: Никита Волков, Евгений Ткачук, Ольга Боровская, Юлия Пересильд, Северия Янушаускайте, Евгений Цыганов, Елена Яковлева, Ирина Демидкина, Андрей Мерзликин, Андрей Руденский

Музыка: Кирилл Рихтер