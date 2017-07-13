Черная вода

Режиссер: Роман Каримов

Жанры: Драма, Ужасы.

Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, — приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.



Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Сергей Осипьян, Александр Лунгин, Роман Каримов

В ролях: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова

Музыка: Константин Чалых, Роман Каримов, Андрей Орлов