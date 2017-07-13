Черная вода
Режиссер:Роман Каримов
Жанры: Драма, Ужасы.
Жанры: Драма, Ужасы.
Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, — приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.
Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Сергей Осипьян, Александр Лунгин, Роман Каримов
В ролях:Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова
Музыка:Константин Чалых, Роман Каримов, Андрей Орлов
В ролях:Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова
Музыка:Константин Чалых, Роман Каримов, Андрей Орлов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2017
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