134806

Черная вода

Режиссер:Роман Каримов
Жанры: Драма, Ужасы.

Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, — приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.

Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Сергей Осипьян, Александр Лунгин, Роман Каримов
В ролях:Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова
Музыка:Константин Чалых, Роман Каримов, Андрей Орлов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеЖёлтый зал
14 июля
14:05 (300)
c 15 по 16 июля
14:05 (390)
c 17 по 19 июля
14:05 (200)
Северное сияниеКрасный зал
14 июля
10:40 (300)
15:20 (300)
17:35 (390)
19:45 (390)
23:30 (300)
c 15 по 16 июля
10:40 (300)
15:20 (390)
17:35 (390)
19:45 (390)
23:30 (300)
c 17 по 19 июля
10:40 (200)
15:20 (200)
17:35 (250)
19:45 (250)
23:30 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?