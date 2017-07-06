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Человек-паук: Возвращение домой

http://www.spidermanhomecoming.com/
Режиссер:Джон Уоттс
Жанры: Боевик, Приключения, Фантастика.

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Продолжительность:133 мин
Сценарий:Джонатан М. Голдштейн, Джон Фрэнсис Дейли, Джон Уоттс
В ролях:Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро, Гвинет Пэлтроу, Зендея, Дональд Гловер, Джейкоб Баталон, Лора Хэрриер
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:06 июля 2017
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Мираж СинемаКинозал №1
5 июля
00:10 (150 р. в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
c 6 по 7 июля
14:20 (300 в 3D)
21:20 (390 в 3D)
23:50 (300 в 3D)
c 8 по 9 июля
14:20 (390 в 3D)
21:20 (390 в 3D)
23:50 (300 в 3D)
c 10 по 12 июля
14:20 (200 в 3D)
21:20 (250 в 3D)
23:50 (200 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
c 6 по 9 июля
23:25 (300)
c 10 по 12 июля
23:25 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 6 по 7 июля
11:30 (300)
15:40 (300 в 3D)
18:10 (390 в 3D)
c 8 по 9 июля
11:30 (300)
15:40 (390 в 3D)
18:10 (390 в 3D)
c 10 по 12 июля
11:30 (200)
15:40 (200 в 3D)
18:10 (250 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №3
c 6 по 7 июля
10:40 (150 р.)
13:15 (150 р. в 3D)
15:50 (150 р.)
18:25 (150 р. в 3D)
21:00 (150 р.)
c 8 по 9 июля
10:40 (200 р.)
13:15 (300 р. в 3D)
15:50 (300 р.)
18:25 (350 р. в 3D)
21:00 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 6 по 9 июля
18:40 (390)
22:50 (300)
c 10 по 12 июля
18:40 (250)
22:50 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 6 по 9 июля
17:05 (390 в 3D)
19:35 (390 в 3D)
22:05 (300 в 3D)
c 10 по 12 июля
17:05 (350 в 3D)
19:35 (350 в 3D)
22:05 (300 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
c 6 по 7 июля
11:20 (450 р. в 3D)
13:55 (700 р. в 3D)
16:30 (700 р. в 3D)
19:05 (800 р. в 3D)
21:40 (800 р. в 3D)
00:15 (200 р. в 3D)
c 8 по 9 июля
11:20 (600 р. в 3D)
13:55 (700 р. в 3D)
16:30 (700 р. в 3D)
19:05 (800 р. в 3D)
21:40 (800 р. в 3D)
00:15 (200 р. в 3D)
АврораОсновной зал
c 6 по 9 июля
10:40 (200 в 3D)
16:30 (200)
21:50 (250 в 3D)
c 10 по 12 июля
10:40 (150 в 3D)
16:30 (150)
21:50 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 6 по 7 июля
12:00 (400 р. в 3D)
14:35 (800 р. в 3D)
17:15 (800 р. в 3D)
19:50 (1000 р. в 3D)
22:30 (1000 р. в 3D)
c 8 по 9 июля
12:00 (600 р. в 3D)
14:35 (800 р. в 3D)
17:15 (800 р. в 3D)
19:50 (1000 р. в 3D)
22:30 (1000 р. в 3D)
МурманскБольшой зал
c 6 по 7 июля
10:40 (300 в 3D)
14:50 (300 в 3D)
19:00 (350 в 3D)
21:30 (350 в 3D)
c 8 по 9 июля
10:40 (300 в 3D)
14:50 (350 в 3D)
19:00 (350 в 3D)
21:30 (350 в 3D)
c 10 по 12 июля
10:40 (200 в 3D)
14:50 (200 в 3D)
19:00 (250 в 3D)
21:30 (250 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 6 по 7 июля
12:20 (300)
14:50 (300)
19:05 (390)
21:35 (390)
c 8 по 9 июля
12:20 (300)
14:50 (390)
19:05 (390)
21:35 (390)
c 10 по 12 июля
12:20 (200)
14:50 (200)
19:05 (250)
21:35 (250)

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