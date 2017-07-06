Человек-паук: Возвращение домой
Режиссер:Джон Уоттс
Жанры: Боевик, Приключения, Фантастика.
Жанры: Боевик, Приключения, Фантастика.
После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.
Продолжительность:133 мин
Сценарий:Джонатан М. Голдштейн, Джон Фрэнсис Дейли, Джон Уоттс
В ролях:Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро, Гвинет Пэлтроу, Зендея, Дональд Гловер, Джейкоб Баталон, Лора Хэрриер
Музыка:Майкл Джаккино
В ролях:Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро, Гвинет Пэлтроу, Зендея, Дональд Гловер, Джейкоб Баталон, Лора Хэрриер
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:06 июля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:06 июля 2017
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