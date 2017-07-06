Человек-паук: Возвращение домой

Режиссер: Джон Уоттс

Жанры: Боевик, Приключения, Фантастика.

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Продолжительность: 133 мин

Сценарий: Джонатан М. Голдштейн, Джон Фрэнсис Дейли, Джон Уоттс

В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро, Гвинет Пэлтроу, Зендея, Дональд Гловер, Джейкоб Баталон, Лора Хэрриер

Музыка: Майкл Джаккино