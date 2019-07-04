Человек-паук: Вдали от дома
Режиссер:Джон Уоттс
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся – Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.
Продолжительность:129 мин
Сценарий:Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Стив Дитко
В ролях:Том Холланд, Зендея, Мариса Томей, Джейк Джилленхол, Майкл Китон
Музыка:Майкл Джаккино
В ролях:Том Холланд, Зендея, Мариса Томей, Джейк Джилленхол, Майкл Китон
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:04 июля 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:04 июля 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!