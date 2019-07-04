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Человек-паук: Вдали от дома

Режиссер:Джон Уоттс
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся – Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Продолжительность:129 мин
Сценарий:Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Стив Дитко
В ролях:Том Холланд, Зендея, Мариса Томей, Джейк Джилленхол, Майкл Китон
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:04 июля 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 4 по 7 июля
22:55 (300)
c 8 по 10 июля
22:55 (200)
МурманскБольшой зал
c 6 по 7 июля
11:00 (300)
15:50 (350)
20:50 (350)
23:20 (150)
c 8 по 10 июля
11:00 (200)
15:50 (200)
20:50 (250)
23:20 (150)
Северное сияниеПремьер зал
c 6 по 7 июля
10:20 (300 в 3D)
12:50 (350 в 3D)
15:20 (390 в 3D)
20:00 (390 в 3D)
c 8 по 10 июля
10:20 (200 в 3D)
12:50 (300 в 3D)
15:20 (300 в 3D)
20:00 (350 в 3D)
АврораОсновной зал
c 6 по 7 июля
12:50 (200)
19:50 (250)
22:20 (200)
c 8 по 10 июля
12:50 (150)
19:50 (200)
22:20 (150)
Северное сияниеОранжевый зал
c 6 по 7 июля
11:30 (300)
14:00 (390 в 3D)
16:30 (390)
19:00 (390 в 3D)
21:30 (390 в 3D)
23:59 (300)
c 8 по 10 июля
11:30 (200)
14:00 (200 в 3D)
16:30 (200)
19:00 (250 в 3D)
21:30 (250 в 3D)
23:59 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 6 по 7 июля
11:00 (300)
13:30 (390)
17:45 (390)
22:00 (300)
c 8 по 10 июля
11:00 (200)
13:30 (200)
17:45 (250)
22:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 6 по 7 июля
12:30 (600 р. в 3D)
15:00 (800 р.)
17:30 (800 р. в 3D)
20:00 (1000 р. в 3D)
22:30 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 6 по 7 июля
11:45 (250 р. в 3D)
14:15 (300 р.)
16:45 (300 р. в 3D)
19:20 (300 р.)
21:50 (350 р. в 3D)
00:20 (150 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
c 6 по 7 июля
11:00 (450 р.)
13:30 (700 р. в 3D)
16:00 (700 р.)
18:30 (800 р. в 3D)
21:00 (700 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 11 по 17 июля
11:10 (200)

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