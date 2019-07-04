Человек-паук: Вдали от дома Режиссер: Джон Уоттс

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения. Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся – Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту. Продолжительность: 129 мин Сценарий: Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Стив Дитко

В ролях: Том Холланд, Зендея, Мариса Томей, Джейк Джилленхол, Майкл Китон

Музыка: Майкл Джаккино Производство: США

Ограничения: 12+

Дата релиза: 04 июля 2019

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