Человек-паук: Через вселенные
Режиссер:Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман
Жанры: Анимация, Фантастика, Комедия, Боевик, Приключения.
Жанры: Анимация, Фантастика, Комедия, Боевик, Приключения.
Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это – в нашем измерении. А что если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Фил Лорд, Брайан Бендис, Sara Pichelli
В ролях:Шамеик Мур, Джейк Джонсон, Хейли Стайнфелд. Махершала Али, Брайан Тайри Генри. Лили Томлин, Луна Лорен Велес, Зои Кравиц, Джон Мулэйни, Кимико Гленн
Музыка:Дэниэл Пембертон
В ролях:Шамеик Мур, Джейк Джонсон, Хейли Стайнфелд. Махершала Али, Брайан Тайри Генри. Лили Томлин, Луна Лорен Велес, Зои Кравиц, Джон Мулэйни, Кимико Гленн
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:13 декабря 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:13 декабря 2018
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