Человек-паук: Через вселенные

Режиссер: Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман

Жанры: Анимация, Фантастика, Комедия, Боевик, Приключения.

Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это – в нашем измерении. А что если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Фил Лорд, Брайан Бендис, Sara Pichelli

В ролях: Шамеик Мур, Джейк Джонсон, Хейли Стайнфелд. Махершала Али, Брайан Тайри Генри. Лили Томлин, Луна Лорен Велес, Зои Кравиц, Джон Мулэйни, Кимико Гленн

Музыка: Дэниэл Пембертон