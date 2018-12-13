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Человек-паук: Через вселенные

Режиссер:Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман
Жанры: Анимация, Фантастика, Комедия, Боевик, Приключения.

Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это – в нашем измерении. А что если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Фил Лорд, Брайан Бендис, Sara Pichelli
В ролях:Шамеик Мур, Джейк Джонсон, Хейли Стайнфелд. Махершала Али, Брайан Тайри Генри. Лили Томлин, Луна Лорен Велес, Зои Кравиц, Джон Мулэйни, Кимико Гленн
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:13 декабря 2018
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Северное сияниеКрасный зал
c 13 по 16 декабря
19:25 (390)
c 17 по 19 декабря
19:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 13 по 16 декабря
23:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 15 по 16 декабря
12:40 (250 р. в 3D)
17:00 (300 р. в 3D)
21:15 (350 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 15 по 16 декабря
11:30 (600 р.)
Северное сияниеДетский зал
16 декабря
11:20 (300 в 3D)
13:35 (350 в 3D)
17:45 (350 в 3D)
c 17 по 19 декабря
11:20 (200 в 3D)
13:35 (200 в 3D)
17:45 (250 в 3D)
Северное сияниеСиний зал
16 декабря
14:30 (350)
21:20 (350)
c 17 по 19 декабря
14:30 (200)
21:20 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
16 декабря
10:35 (300)
17:10 (350)
c 17 по 19 декабря
10:35 (200)
17:10 (250)

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