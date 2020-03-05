Человек-невидимка
Режиссер:Ли Уоннелл
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Детектив.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Детектив.
На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд – гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Ли Уоннелл, Герберт Джордж Уэллс
В ролях:Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Харриет Дайер, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Майкл Дорман, Бенедикт Харди, Рени Лим, Брайан Миган, Nick Kici
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Харриет Дайер, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Майкл Дорман, Бенедикт Харди, Рени Лим, Брайан Миган, Nick Kici
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:Австралия, США, Канада, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:05 марта 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:05 марта 2020
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