Человек-невидимка

Режиссер: Ли Уоннелл

Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Детектив.

На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд – гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Ли Уоннелл, Герберт Джордж Уэллс

В ролях: Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Харриет Дайер, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Майкл Дорман, Бенедикт Харди, Рени Лим, Брайан Миган, Nick Kici

Музыка: Бенджамин Уоллфиш