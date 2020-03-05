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Человек-невидимка

Режиссер:Ли Уоннелл
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Детектив.

На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бойфренд – гениальный ученый-миллионер. Но никто не знает, что на самом деле происходит за высокими стенами роскошного особняка… И даже идеально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться от преследователя, которого не видишь.

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Ли Уоннелл, Герберт Джордж Уэллс
В ролях:Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Харриет Дайер, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Майкл Дорман, Бенедикт Харди, Рени Лим, Брайан Миган, Nick Kici
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:Австралия, США, Канада, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:05 марта 2020
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ГалактикаЗал 4
c 5 по 9 марта
10:15 (от 400 Р)
c 10 по 11 марта
10:15 (от 350 Р)
ГалактикаЗал 2
c 5 по 9 марта
10:15 (от 400 Р)
c 10 по 11 марта
10:15 (от 350 Р)
Северное сияниеКрасный зал
c 7 по 9 марта
17:05 (390)
21:30 (390)
23:55 (300)
c 10 по 11 марта
17:05 (250)
21:30 (250)
23:55 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 7 по 9 марта
11:10 (300)
13:35 (390)
16:05 (390)
18:30 (390)
20:55 (390)
23:20 (300)
c 10 по 11 марта
11:10 (200)
13:35 (200)
16:05 (200)
18:30 (250)
20:55 (250)
23:20 (200)

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