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Человек на Луне

Режиссер:Дэмьен Шазелл
Жанры: Драма, История, Биография.

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Продолжительность:141 мин
Сценарий:Джош Сингер, Джеймс Р. Хансен
В ролях:Клер Фой, Райан Гослинг, Пабло Шрайбер, Кристофер Эбботт, Кайл Чандлер, Киран Хайндс, Итэн Эмбри, Джейсон Кларк, Кори Столл, Шей Уигэм
Музыка:Джастин Гурвиц
Производство:США
Дата релиза:11 октября 1918
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