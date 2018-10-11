Человек на Луне

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Жанры: Драма, История, Биография.

Судьба любит смельчаков, а Нил Армстронг однозначно принадлежит к их числу. Весь мир знает его имя, но мало кому известно, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Продолжительность: 141 мин

Сценарий: Джош Сингер, Джеймс Р. Хансен

В ролях: Клер Фой, Райан Гослинг, Пабло Шрайбер, Кристофер Эбботт, Кайл Чандлер, Киран Хайндс, Итэн Эмбри, Джейсон Кларк, Кори Столл, Шей Уигэм

Музыка: Джастин Гурвиц