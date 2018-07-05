Человек-муравей и Оса

Режиссер: Пейтон Рид

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско – до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница – Оса.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Пол Радд

В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья, Уолтон Гоггинс, Бобби Каннавале, Джуди Грир, Ти-Ай, Давид Дастмалчян, Ханна Джон-Кэймен, Эбби Райдер Фортсон

Музыка: Кристоф Бек