Человек-муравей и Оса
Режиссер:Пейтон Рид
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско – до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница – Оса.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Пол Радд
В ролях:Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья, Уолтон Гоггинс, Бобби Каннавале, Джуди Грир, Ти-Ай, Давид Дастмалчян, Ханна Джон-Кэймен, Эбби Райдер Фортсон
Музыка:Кристоф Бек
В ролях:Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья, Уолтон Гоггинс, Бобби Каннавале, Джуди Грир, Ти-Ай, Давид Дастмалчян, Ханна Джон-Кэймен, Эбби Райдер Фортсон
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 июля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:05 июля 2018
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