Чего хочет Джульетта

Режиссер: Эрик Лавэн

Жанры: Мелодрама, Комедия.

Джульетта никак не может позврослеть, ей уже 40, но она все еще не может принять ни одного решения без помощи или совета ее папы и лучших друзей. Но все изменится, когда в ее жизни появятся два очаровательных и таких разных мужчины Поль и Стефан. На этот раз никакие советы близких не помогут Джульете и ей придется выбирать самостоятельно, руководствуясь зовом сердца.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Laure Hennequart, Эрик Лавэн, Лорен Тернер

В ролях: Александра Лами, Арно Дюкре, Джейми Бамбер, Энн Маривин, Сабрина Уазани, Лионель Астье, Жером Коммандёр, Арно Анриет, Франк Дюбоск, Франк Гастамбид

