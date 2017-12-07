Чего хочет Джульетта
Режиссер:Эрик Лавэн
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Джульетта никак не может позврослеть, ей уже 40, но она все еще не может принять ни одного решения без помощи или совета ее папы и лучших друзей. Но все изменится, когда в ее жизни появятся два очаровательных и таких разных мужчины Поль и Стефан. На этот раз никакие советы близких не помогут Джульете и ей придется выбирать самостоятельно, руководствуясь зовом сердца.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Laure Hennequart, Эрик Лавэн, Лорен Тернер
В ролях:Александра Лами, Арно Дюкре, Джейми Бамбер, Энн Маривин, Сабрина Уазани, Лионель Астье, Жером Коммандёр, Арно Анриет, Франк Дюбоск, Франк Гастамбид
В ролях:Александра Лами, Арно Дюкре, Джейми Бамбер, Энн Маривин, Сабрина Уазани, Лионель Астье, Жером Коммандёр, Арно Анриет, Франк Дюбоск, Франк Гастамбид
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2017
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