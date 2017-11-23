Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!
Режиссер:Александр Карпиловский
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Третья и заключительная серия семейной кинофраншизы о приключениях двух друзей Мишки и Димки. Ребята закончили школу, повзрослели и теперь их занимают совсем не детские проблемы: поступление в институт, первая любовь, предательство и очень подозрительные финансовые аферы, в которую пытаются втянуть их общую подругу Лену. Влюбленный в нее Мишка пойдет на любые риски, лишь бы вытащить девушку из беды.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Олег Сироткин, Алла Максименко, Александр Карпиловский
В ролях:Семен Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Максим Иванов, Тимофей Трибунцев, Андрей Мерзликин, Олег Блинов, Станислав Румянцев, Дарья Руденок, Мария Лисовая
Музыка:Максим Кошеваров, Сергей Зыков
В ролях:Семен Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Максим Иванов, Тимофей Трибунцев, Андрей Мерзликин, Олег Блинов, Станислав Румянцев, Дарья Руденок, Мария Лисовая
Музыка:Максим Кошеваров, Сергей Зыков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:23 ноября 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:23 ноября 2017
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