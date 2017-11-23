Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!

Режиссер: Александр Карпиловский

Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Третья и заключительная серия семейной кинофраншизы о приключениях двух друзей Мишки и Димки. Ребята закончили школу, повзрослели и теперь их занимают совсем не детские проблемы: поступление в институт, первая любовь, предательство и очень подозрительные финансовые аферы, в которую пытаются втянуть их общую подругу Лену. Влюбленный в нее Мишка пойдет на любые риски, лишь бы вытащить девушку из беды.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Олег Сироткин, Алла Максименко, Александр Карпиловский

В ролях: Семен Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Максим Иванов, Тимофей Трибунцев, Андрей Мерзликин, Олег Блинов, Станислав Румянцев, Дарья Руденок, Мария Лисовая

Музыка: Максим Кошеваров, Сергей Зыков