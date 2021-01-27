Бывшая с того света

Режиссер: Эдвард Холл

Жанры: Комедия, Фэнтези, Мелодрама.

В поисках вдохновения романист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, хочет провести спиритический сеанс, для чего приглашает в свой дом знаменитого медиума, мадам Аркати. Он не подозревал, что та вызволит из загробного мира неугомонный дух его покойной, но очень ревнивой жены, которая начинает травить его новую супругу и во что бы то ни стало хочет вернуть себе любовь своего бывшего… Складывается весьма оригинальный любовный треугольник.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Пьерс Эшворт, Мэг Леонард, Ник Муркрофт

В ролях: Дэн Стивенс, Айла Фишер, Эйми-Ффион Эдвардс, Мишель Дотрис, Дэйв Джонс, Эмилия Фокс

Музыка: Саймон Босуэлл