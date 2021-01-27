Бывшая с того света
Режиссер:Эдвард Холл
Жанры: Комедия, Фэнтези, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Мелодрама.
В поисках вдохновения романист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, хочет провести спиритический сеанс, для чего приглашает в свой дом знаменитого медиума, мадам Аркати. Он не подозревал, что та вызволит из загробного мира неугомонный дух его покойной, но очень ревнивой жены, которая начинает травить его новую супругу и во что бы то ни стало хочет вернуть себе любовь своего бывшего… Складывается весьма оригинальный любовный треугольник.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Пьерс Эшворт, Мэг Леонард, Ник Муркрофт
В ролях:Дэн Стивенс, Айла Фишер, Эйми-Ффион Эдвардс, Мишель Дотрис, Дэйв Джонс, Эмилия Фокс
Музыка:Саймон Босуэлл
В ролях:Дэн Стивенс, Айла Фишер, Эйми-Ффион Эдвардс, Мишель Дотрис, Дэйв Джонс, Эмилия Фокс
Музыка:Саймон Босуэлл
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:27 января 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:27 января 2021
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