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Бывшая с того света

Режиссер:Эдвард Холл
Жанры: Комедия, Фэнтези, Мелодрама.

В поисках вдохновения романист Чарльз Кондомайн, переживающий глубокий творческий кризис, хочет провести спиритический сеанс, для чего приглашает в свой дом знаменитого медиума, мадам Аркати. Он не подозревал, что та вызволит из загробного мира неугомонный дух его покойной, но очень ревнивой жены, которая начинает травить его новую супругу и во что бы то ни стало хочет вернуть себе любовь своего бывшего… Складывается весьма оригинальный любовный треугольник.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Пьерс Эшворт, Мэг Леонард, Ник Муркрофт
В ролях:Дэн Стивенс, Айла Фишер, Эйми-Ффион Эдвардс, Мишель Дотрис, Дэйв Джонс, Эмилия Фокс
Музыка:Саймон Босуэлл
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:27 января 2021
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Северное сияниеЖёлтый зал
1 февраля
22:20 (200)
c 2 по 3 февраля
13:20 (200)
17:50 (250)
22:20 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 1 по 3 февраля
11:20 (200)

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