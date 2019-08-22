Быть Харви Вайнштейном

Режиссер: Урсула Макфарлейн

Жанры: Документальный.

Титан. Визионер. Мечтатель. Харви Вайнштейн считал себя «императором Голливуда». Но все в одночасье рухнуло под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Как он мог так долго оставаться безнаказанным?

Еще вчера быть Харви Вайнштейном мечтали миллионы, а сегодня от него отвернулись все. История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда, рассказанная жертвами Вайнштейна и теми, кто пытался его разоблачить.

Продолжительность: 98 мин

В ролях: Харви Вайнштейн, Розанна Аркетт, Хоуп Эксинер Д’Амор, Пас де ла Уэрта, Кэйтлин Дюлэйни Ронан Фэрроу, Луиз Гудболд, Наннетт Клатт, Эрика Розенбаум, Джон Шмидт

Музыка: Энн Никитин