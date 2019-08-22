Быть Харви Вайнштейном
Режиссер:Урсула Макфарлейн
Жанры: Документальный.
Жанры: Документальный.
Титан. Визионер. Мечтатель. Харви Вайнштейн считал себя «императором Голливуда». Но все в одночасье рухнуло под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Как он мог так долго оставаться безнаказанным?
Еще вчера быть Харви Вайнштейном мечтали миллионы, а сегодня от него отвернулись все. История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда, рассказанная жертвами Вайнштейна и теми, кто пытался его разоблачить.
Продолжительность:98 мин
В ролях:Харви Вайнштейн, Розанна Аркетт, Хоуп Эксинер Д’Амор, Пас де ла Уэрта, Кэйтлин Дюлэйни Ронан Фэрроу, Луиз Гудболд, Наннетт Клатт, Эрика Розенбаум, Джон Шмидт
Музыка:Энн Никитин
Музыка:Энн Никитин
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
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