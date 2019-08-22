Бык
Режиссер:Борис Акопов
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
90-е годы. Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Борис Акопов
В ролях:Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов Игорь Савочкин, Алексей Филимонов, Сергей Двойников, Александр Левин, Роман Колотухин
Музыка:Антон Булле, Борис Акопов
В ролях:Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов Игорь Савочкин, Алексей Филимонов, Сергей Двойников, Александр Левин, Роман Колотухин
Музыка:Антон Булле, Борис Акопов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
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