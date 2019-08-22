Бык

Режиссер: Борис Акопов

Жанры: Драма.

90-е годы. Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Борис Акопов

В ролях: Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов Игорь Савочкин, Алексей Филимонов, Сергей Двойников, Александр Левин, Роман Колотухин

Музыка: Антон Булле, Борис Акопов