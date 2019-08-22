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Бык

Режиссер:Борис Акопов
Жанры: Драма.

90-е годы. Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Борис Акопов
В ролях:Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов Игорь Савочкин, Алексей Филимонов, Сергей Двойников, Александр Левин, Роман Колотухин
Музыка:Антон Булле, Борис Акопов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 22 по 25 августа
17:40 (300 р.)
21:35 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 22 по 23 августа
13:30 (200 р.)
c 24 по 25 августа
13:30 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
22 августа
20:25 (390)
22:20 (300)
23 августа
10:40 (300)
14:35 (300)
18:30 (390)
20:25 (390)
22:20 (300)
c 24 по 25 августа
10:40 (300)
14:35 (390)
18:30 (390)
20:25 (390)
22:20 (300)
c 26 по 28 августа
10:40 (200)
14:35 (200)
18:30 (250)
20:25 (250)
22:20 (200)

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