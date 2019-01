BTS World Tour LOVE YOUR SELF in Seoul



Жанры: Концерт.

Фильм на языке оригинала, без субтитров. Только один день. В России в кинотеатрах можно будет посмотреть концерт «BTS World Tour LOVE YOUR SELF in Seoul». Самый востребованный концерт 2018 года, снятый на Олимпийском стадионе в Сеуле во время мирового турне BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’, будет эксклюзивно показан в кинотеатрах. Поклонники смогут собраться вместе на показах и насладиться концертом феноменально успешной группы, получившей беспрецедентное международное признание.

Продолжительность: 130 мин

В ролях: Bangtan Boys, Чон Хо-сок, Чон Джон-гук, Ким Нам-джун, Ким Сок-чин, Ким Тхэ-хён, Мин Юн-ги, Пак Чи-мин