BTS World Tour LOVE YOUR SELF in Seoul
Жанры: Концерт.
Фильм на языке оригинала, без субтитров. Только один день. В России в кинотеатрах можно будет посмотреть концерт «BTS World Tour LOVE YOUR SELF in Seoul». Самый востребованный концерт 2018 года, снятый на Олимпийском стадионе в Сеуле во время мирового турне BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’, будет эксклюзивно показан в кинотеатрах. Поклонники смогут собраться вместе на показах и насладиться концертом феноменально успешной группы, получившей беспрецедентное международное признание.
Продолжительность:130 мин
В ролях:Bangtan Boys, Чон Хо-сок, Чон Джон-гук, Ким Нам-джун, Ким Сок-чин, Ким Тхэ-хён, Мин Юн-ги, Пак Чи-мин
Производство:Корея Южная
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