BTS: Bring the Soul. The Movie
Жанры: Документальный, Музыкальный.
На следующий день после заключительного концерта мирового тура «LOVE YOURSELF» на одной из парижских крыш участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру.
Продолжительность:105 мин
В ролях:Bangtan Boys, Чон Хо-сок, Чон Джон-гук, Ким Нам-джун, Ким Сок-чин, Ким Тхэ-хён, Пак Чи-мин, Мин Юн-ги
Производство:Корея Южная
Ограничения:6+
Дата релиза:07 августа 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:07 августа 2019
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