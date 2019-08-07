BTS: Bring the Soul. The Movie



Жанры: Документальный, Музыкальный.

На следующий день после заключительного концерта мирового тура «LOVE YOURSELF» на одной из парижских крыш участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру.

Продолжительность: 105 мин

В ролях: Bangtan Boys, Чон Хо-сок, Чон Джон-гук, Ким Нам-джун, Ким Сок-чин, Ким Тхэ-хён, Пак Чи-мин, Мин Юн-ги

