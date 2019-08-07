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BTS: Bring the Soul. The Movie


Жанры: Документальный, Музыкальный.

На следующий день после заключительного концерта мирового тура «LOVE YOURSELF» на одной из парижских крыш участники BTS делятся своими личными историями и впечатлениями от новых городов и выступлений перед тысячами ARMY по всему миру.

Продолжительность:105 мин
В ролях:Bangtan Boys, Чон Хо-сок, Чон Джон-гук, Ким Нам-джун, Ким Сок-чин, Ким Тхэ-хён, Пак Чи-мин, Мин Юн-ги
Производство:Корея Южная
Ограничения:6+
Дата релиза:07 августа 2019
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 7 по 9 августа
19:10 (400)
Северное сияниеКрасный зал
c 7 по 9 августа
16:15 (400)

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