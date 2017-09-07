Брюс Ли: Рождение Дракона
Режиссер:Джордж Нолфи
Жанры: Боевик, Драма, Биография.
Жанры: Боевик, Драма, Биография.
Действие фильма происходит в Окленде 1960-х, городе хиппи и радикальной политики, где молодой Брюс Ли преподает разработанный им стиль боевых искусств. Китайская община не одобряет смешивание древних восточных традиций с некитайской культурой, но для бунтаря Ли это не преграда. Однажды к нему в класс заходит американец Стив МакКи, киноактер и энтузиаст, который заражает Брюса желанием изучить кинематограф. Вскоре ему предстоит сразиться с легендарным мастером кунг-фу Вонгом Джек Маном.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Стивен Дж. Ривел, Кристофер Уилкинсон, Michael Dorgan
В ролях:Филип Нг, Юй Ся, Wang Xi'An, Хай Юй, У Юэ, Билли Магнуссен, Стивен Холмс, Riley Wood, Саймон Инь, Терри Чен
Музыка:Реза Сафиниа, Х. Скотт Салинас
В ролях:Филип Нг, Юй Ся, Wang Xi'An, Хай Юй, У Юэ, Билли Магнуссен, Стивен Холмс, Riley Wood, Саймон Инь, Терри Чен
Музыка:Реза Сафиниа, Х. Скотт Салинас
Производство:Китай, Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:07 сентября 2017
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