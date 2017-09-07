Брюс Ли: Рождение Дракона

Режиссер: Джордж Нолфи

Жанры: Боевик, Драма, Биография.

Действие фильма происходит в Окленде 1960-х, городе хиппи и радикальной политики, где молодой Брюс Ли преподает разработанный им стиль боевых искусств. Китайская община не одобряет смешивание древних восточных традиций с некитайской культурой, но для бунтаря Ли это не преграда. Однажды к нему в класс заходит американец Стив МакКи, киноактер и энтузиаст, который заражает Брюса желанием изучить кинематограф. Вскоре ему предстоит сразиться с легендарным мастером кунг-фу Вонгом Джек Маном.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Стивен Дж. Ривел, Кристофер Уилкинсон, Michael Dorgan

В ролях: Филип Нг, Юй Ся, Wang Xi'An, Хай Юй, У Юэ, Билли Магнуссен, Стивен Холмс, Riley Wood, Саймон Инь, Терри Чен

Музыка: Реза Сафиниа, Х. Скотт Салинас