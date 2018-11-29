Братья Систерс
Режиссер:Жак Одиар
Жанры: Драма, Комедия, Криминал, Приключения, Вестерн.
Жанры: Драма, Комедия, Криминал, Приключения, Вестерн.
Действие сюжета разворачивается в 1851 году на Диком Западе во времена золотой лихорадки.
Обитающие в Орегоне братья-наёмники Чарли и Илай Систерс должны отыскать и убить золотоискателя-авантюриста по имени Херманн Кермит Варма по заказу таинственного Командора. Вскоре герои отправляются в Калифорнию, попутно переживая множество бурных приключении. Когда же братья всё-таки обнаруживают Варму, то решают отказаться от своей миссии и стать его верными помощниками.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Жак Одиар, Томас Бидеген, Патрик Девитт
В ролях:Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Риз Ахмед, Ребекка Рут, Эллисон Толман, Рутгер Хауэр, Кэрол Кейн, Патрис Коссоно, Зак Эбботт
Музыка:Александр Деспла
В ролях:Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Риз Ахмед, Ребекка Рут, Эллисон Толман, Рутгер Хауэр, Кэрол Кейн, Патрис Коссоно, Зак Эбботт
Музыка:Александр Деспла
Производство:Франция, Испания, Румыния, США, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2018
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