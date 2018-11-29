Братья Систерс

Режиссер: Жак Одиар

Жанры: Драма, Комедия, Криминал, Приключения, Вестерн.

Действие сюжета разворачивается в 1851 году на Диком Западе во времена золотой лихорадки.

Обитающие в Орегоне братья-наёмники Чарли и Илай Систерс должны отыскать и убить золотоискателя-авантюриста по имени Херманн Кермит Варма по заказу таинственного Командора. Вскоре герои отправляются в Калифорнию, попутно переживая множество бурных приключении. Когда же братья всё-таки обнаруживают Варму, то решают отказаться от своей миссии и стать его верными помощниками.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Жак Одиар, Томас Бидеген, Патрик Девитт

В ролях: Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Риз Ахмед, Ребекка Рут, Эллисон Толман, Рутгер Хауэр, Кэрол Кейн, Патрис Коссоно, Зак Эбботт

Музыка: Александр Деспла