146024

Братья Систерс

Режиссер:Жак Одиар
Жанры: Драма, Комедия, Криминал, Приключения, Вестерн.

Действие сюжета разворачивается в 1851 году на Диком Западе во времена золотой лихорадки.

Обитающие в Орегоне братья-наёмники Чарли и Илай Систерс должны отыскать и убить золотоискателя-авантюриста по имени Херманн Кермит Варма по заказу таинственного Командора. Вскоре герои отправляются в Калифорнию, попутно переживая множество бурных приключении. Когда же братья всё-таки обнаруживают Варму, то решают отказаться от своей миссии и стать его верными помощниками.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Жак Одиар, Томас Бидеген, Патрик Девитт
В ролях:Джон Си Райли, Хоакин Феникс, Джейк Джилленхол, Риз Ахмед, Ребекка Рут, Эллисон Толман, Рутгер Хауэр, Кэрол Кейн, Патрис Коссоно, Зак Эбботт
Музыка:Александр Деспла
Производство:Франция, Испания, Румыния, США, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 29 ноября по 2 декабря
21:10 (300 р.)
АврораОсновной зал
c 29 ноября по 2 декабря
20:30 (250)
c 3 по 5 декабря
20:30 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 29 ноября по 2 декабря
18:35 (390)
c 3 по 5 декабря
18:35 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?