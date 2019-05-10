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Братство

Режиссер:Павел Лунгин
Жанры: Драма, Боевик, История, Военный.

1988 год, канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило – не бросать своих.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Павел Лунгин, Александр Лунгин
В ролях:Кирилл Пирогов, Ян Цапник, Виталий Кищенко, Федор Лавров, Олег Васильков, Антон Момот, Михаил Кремер, Кирилл Ермичев ,Роман Колотухин, Василий Буткевич
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2019
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Северное сияниеЗеленый зал
c 20 по 22 мая
10:25 (150)
Северное сияниеБордовый зал
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c 20 по 22 мая
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Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 22 мая
16:30 (200 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
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17:00 (250)

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