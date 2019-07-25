Бойцовский клуб (англ.c субтитрами)
Режиссер:США, Германия
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. Однажды в очередной командировке он встречает некоего Тайлера Дёрдена – харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование – удел слабых, а единственное, ради чего стоит жить – саморазрушение. Проходит немного времени, и вот уже новые друзья лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный Бойцовский клуб, который начинает пользоваться невероятной популярностью.
Продолжительность:139 мин
Сценарий:Джим Улс, Чак Паланик
В ролях:Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонэм Картер, Мит Лоаф, Джаред Лето
Музыка:Даст Бразерс, Джон Кинг, Майкл Симпсон
В ролях:Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонэм Картер, Мит Лоаф, Джаред Лето
Музыка:Даст Бразерс, Джон Кинг, Майкл Симпсон
Производство:США, Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:25 июля 2019
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