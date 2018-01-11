Бойся своих желаний
Режиссер:Джон Р. Леонетти
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.
Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Барбара Маршалл
В ролях:Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт, Шеннон Пёрсер, Сидни Парк, Элизабет Рём, Жозефин Лангфорд, Александр Нунез, Даниэла Барбоза
Музыка:Томэндэнди
В ролях:Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт, Шеннон Пёрсер, Сидни Парк, Элизабет Рём, Жозефин Лангфорд, Александр Нунез, Даниэла Барбоза
Музыка:Томэндэнди
Производство:США, Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:11 января 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:11 января 2018
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