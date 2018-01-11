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Бойся своих желаний

Режиссер:Джон Р. Леонетти
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.

Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Барбара Маршалл
В ролях:Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт, Шеннон Пёрсер, Сидни Парк, Элизабет Рём, Жозефин Лангфорд, Александр Нунез, Даниэла Барбоза
Музыка:Томэндэнди
Производство:США, Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:11 января 2018
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Северное сияниеБордовый зал
11 января
17:20 (390)
21:05 (390)
22:50 (300)
c 12 по 14 января
17:20 (390)
23:05 (300)
c 15 по 17 января
17:20 (250)
23:05 (200)
Северное сияниеКрасный зал
11 января
15:50 (300)
20:05 (390)
12 января
15:50 (300)
20:10 (390)
c 13 по 14 января
15:50 (390)
20:10 (390)
c 15 по 17 января
15:50 (200)
20:10 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 11 по 12 января
13:45 (300)
c 13 по 14 января
13:45 (390)
c 15 по 17 января
13:45 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 11 по 12 января
13:10 (200 р.)
17:40 (300 р.)
22:10 (300 р.)
00:05 (250 р.)
c 13 по 14 января
13:10 (300 р.)
17:40 (300 р.)
22:10 (300 р.)
00:05 (250 р.)

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