Бойся своих желаний

Режиссер: Джон Р. Леонетти

Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.

Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен, и что за древнее зло скрывается в ней?

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Барбара Маршалл

В ролях: Джои Кинг, Райан Филипп, Ли Ги-хон, Митчелл Слаггерт, Шеннон Пёрсер, Сидни Парк, Элизабет Рём, Жозефин Лангфорд, Александр Нунез, Даниэла Барбоза

Музыка: Томэндэнди