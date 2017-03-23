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Босс-молокосос

Режиссер:Том МакГрат
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Анимация, Семейный, Комедия.

В жизни семилетнего мальчика случилось большое несчастье – на свет появился его младший брат. Конечно же все внимание родителей переключается на самого маленького члена семьи, и младенец купается в море любви, заботы и даже слушает те же колыбельные, которые когда-то предназначались старшему. Но никто еще не знает, что этот ребенок родился не просто так: в крошечном создании скрывается настоящий начальник, для которого все окружающие – ленивые и бездарные сотрудники. Ребенок-босс оказывается представителем космической корпорации, который прибыл на нашу планету, чтобы выполнить особую миссию...

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Майкл МакКаллерс, Марла Фрэйзи
В ролях:Алек Болдуин, Стив Бушеми, Лиза Кудроу, Тоби Магуайр, Джимми Киммел, Майлз Кристофер Бакши, ViviAnn Yee, Эрик Белл мл.
Музыка:Ханс Циммер
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:23 марта 2017
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Мираж СинемаКинозал №2
c 23 по 24 марта
10:20 (450 р. в 3D)
12:20 (450 р. в 3D)
14:20 (700 р. в 3D)
16:20 (700 р. в 3D)
18:20 (800 р. в 3D)
c 25 по 26 марта
10:20 (600 р. в 3D)
12:20 (600 р. в 3D)
14:20 (700 р. в 3D)
16:20 (700 р. в 3D)
18:20 (800 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
23 марта
12:10 (149)
14:20 (149)
16:30 (199)
18:40 (199)
20:50 (199)
24 марта
11:00 (149)
13:10 (149)
15:20 (199)
17:40 (199)
19:50 (199)
25 марта
11:00 (249)
13:10 (249)
15:20 (299)
17:45 (299)
20:10 (299)
26 марта
12:00 (249)
14:10 (249)
16:40 (299)
18:50 (299)
21:00 (299)
c 27 по 29 марта
12:00 (149)
14:10 (149)
16:40 (199)
18:50 (199)
21:00 (199)
Мираж СинемаКинозал №4
c 23 по 24 марта
11:00 (150 р.)
13:00 (200 р.)
15:00 (300 р.)
c 25 по 26 марта
11:00 (200 р.)
13:00 (300 р.)
15:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 23 по 24 марта
13:40 (800 р. в 3D)
c 25 по 26 марта
11:40 (600 р. в 3D)
13:40 (800 р. в 3D)
АврораОсновной зал
c 23 по 26 марта
13:30 (200 в 3D)
17:50 (200 в 3D)
c 27 по 29 марта
13:30 (150 в 3D)
17:50 (150 в 3D)
МурманскБольшой зал
23 марта
13:20 (300)
17:40 (350)
24 марта
09:00 (300)
13:20 (300)
17:40 (350)
c 25 по 26 марта
09:00 (300)
13:20 (350)
17:40 (350)
c 27 по 29 марта
09:00 (150)
13:20 (200)
17:40 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 23 по 24 марта
13:20 (300)
17:35 (390)
c 25 по 26 марта
18:05 (390 в 3D)
c 27 по 29 марта
18:05 (250 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 23 по 24 марта
10:40 (300)
15:00 (300)
c 25 по 26 марта
10:40 (300)
15:05 (390)
c 27 по 29 марта
10:40 (200)
15:05 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 23 по 24 марта
11:25 (300 в 3D)
14:20 (300 в 3D)
16:15 (300 в 3D)
18:10 (350 в 3D)
c 25 по 26 марта
11:25 (300 в 3D)
13:20 (350 в 3D)
c 27 по 29 марта
11:25 (200 в 3D)
13:20 (200 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
c 25 по 26 марта
15:40 (390)
c 27 по 29 марта
15:40 (200)

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