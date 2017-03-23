Босс-молокосос
Режиссер:Том МакГрат
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Анимация, Семейный, Комедия.
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Анимация, Семейный, Комедия.
В жизни семилетнего мальчика случилось большое несчастье – на свет появился его младший брат. Конечно же все внимание родителей переключается на самого маленького члена семьи, и младенец купается в море любви, заботы и даже слушает те же колыбельные, которые когда-то предназначались старшему. Но никто еще не знает, что этот ребенок родился не просто так: в крошечном создании скрывается настоящий начальник, для которого все окружающие – ленивые и бездарные сотрудники. Ребенок-босс оказывается представителем космической корпорации, который прибыл на нашу планету, чтобы выполнить особую миссию...
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Майкл МакКаллерс, Марла Фрэйзи
В ролях:Алек Болдуин, Стив Бушеми, Лиза Кудроу, Тоби Магуайр, Джимми Киммел, Майлз Кристофер Бакши, ViviAnn Yee, Эрик Белл мл.
Музыка:Ханс Циммер
В ролях:Алек Болдуин, Стив Бушеми, Лиза Кудроу, Тоби Магуайр, Джимми Киммел, Майлз Кристофер Бакши, ViviAnn Yee, Эрик Белл мл.
Музыка:Ханс Циммер
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:23 марта 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:23 марта 2017
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