Босс-молокосос

Режиссер: Том МакГрат

Возраст: Для всей семьи.

Жанры: Анимация, Семейный, Комедия.

В жизни семилетнего мальчика случилось большое несчастье – на свет появился его младший брат. Конечно же все внимание родителей переключается на самого маленького члена семьи, и младенец купается в море любви, заботы и даже слушает те же колыбельные, которые когда-то предназначались старшему. Но никто еще не знает, что этот ребенок родился не просто так: в крошечном создании скрывается настоящий начальник, для которого все окружающие – ленивые и бездарные сотрудники. Ребенок-босс оказывается представителем космической корпорации, который прибыл на нашу планету, чтобы выполнить особую миссию...

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Майкл МакКаллерс, Марла Фрэйзи

В ролях: Алек Болдуин, Стив Бушеми, Лиза Кудроу, Тоби Магуайр, Джимми Киммел, Майлз Кристофер Бакши, ViviAnn Yee, Эрик Белл мл.

Музыка: Ханс Циммер