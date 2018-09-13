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Большой кошачий побег

Режиссер:Гэри Ван
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Возраст: Детям.

Большинство домашних котов, как наш герой Пухляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно. Ленивому и неповоротливому Пухляшу только и остается, что отправиться на его поиски вместе с другом волнистым попугаем, ведь жизнь большого города таит немало опасностей для маленького котенка. Всех троих впереди ждет немало приключений и важных открытий!

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Гэри Ван
В ролях:Ян Яньдо, Эмиль Чау, Чэнь Линьшэн
Музыка:Го Хаовэй
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:13 сентября 2018
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