Большое путешествие
Режиссер:Наталья Нилова, Василий Ровенский
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Однажды, Бестолковый Аист из центра доставки детей перепутал адреса и вместо Семьи Панд принес Малыша Панду медведю по имени Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит порядок и решает доставить Малыша Панду его родителям в Южный Китай. В путешествие с ним увязывается непутевый сосед Заяц Оскар. По дороге они встречают хвастливого Пеликана Дюка, трусливого Волка Януса и романтичного Тигра Амура.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Билли Фролик, Василий Ровенский
В ролях:Дмитрий Назаров, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Татьяна Навка
Музыка:Иван Урюпин, Игорь Бабаев
В ролях:Дмитрий Назаров, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Татьяна Навка
Музыка:Иван Урюпин, Игорь Бабаев
Производство:Россия, США
Ограничения:6+
Дата релиза:27 апреля 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:27 апреля 2019
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