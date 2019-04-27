Большое путешествие

Режиссер: Наталья Нилова, Василий Ровенский

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Однажды, Бестолковый Аист из центра доставки детей перепутал адреса и вместо Семьи Панд принес Малыша Панду медведю по имени Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит порядок и решает доставить Малыша Панду его родителям в Южный Китай. В путешествие с ним увязывается непутевый сосед Заяц Оскар. По дороге они встречают хвастливого Пеликана Дюка, трусливого Волка Януса и романтичного Тигра Амура.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Билли Фролик, Василий Ровенский

В ролях: Дмитрий Назаров, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Татьяна Навка

Музыка: Иван Урюпин, Игорь Бабаев