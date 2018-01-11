Большая игра

Режиссер: Аарон Соркин

Жанры: Драма, Биография.

Молли Блум называли Принцессой покера. Она построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде. Среди ее игроков были знаменитые голливудские актеры, топовые спортсмены, бизнесмены-миллиардеры и, конечно, русские мафиози. Масштабную авантюру, в которую ввязалась Молли Блум, свернуло ФБР, арестовав девушку посреди ночи, а единственными ее союзниками остались отец и адвокат Чарли Джеффи. Как выжить, когда за тобой охотится мафия и ФБР?

Продолжительность: 140 мин

Сценарий: Аарон Соркин, Molly Bloom

В ролях: Джессика Честейн, Идрис Эльба, Кевин Костнер, Майкл Сера, Джереми Стронг, Крис О’Дауд, Дж.С. МакКензи, Брайан Д’Арси Джеймс, Билл Кэмп, Грэм Грин

Музыка: Дэниэл Пембертон