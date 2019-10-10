Болевой порог

Режиссер: Андрей Симонов

Жанры: Драма, Приключения, Триллер.

В результате скандального ДТП четверо москвичей – двое друзей и их девушки – вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону – дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Андрей Симонов

В ролях: Арина Постникова, Роман Курцын, Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Григорий Чабан Александр Голубков, Олег Фомин, Евгений Атарик, Евгений Мундум, Алексей Дерябкин

