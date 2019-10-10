Болевой порог
Режиссер:Андрей Симонов
Жанры: Драма, Приключения, Триллер.
Жанры: Драма, Приключения, Триллер.
В результате скандального ДТП четверо москвичей – двое друзей и их девушки – вынуждены уехать из столицы в Горный Алтай. Они хотят расслабиться и отдохнуть, но вновь попадают в экстремальную ситуацию, где каждый проявит свой характер и столкнется с собственными демонами. На кону – дружба, любовь и сама возможность остаться в живых.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Андрей Симонов
В ролях:Арина Постникова, Роман Курцын, Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Григорий Чабан Александр Голубков, Олег Фомин, Евгений Атарик, Евгений Мундум, Алексей Дерябкин
В ролях:Арина Постникова, Роман Курцын, Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Григорий Чабан Александр Голубков, Олег Фомин, Евгений Атарик, Евгений Мундум, Алексей Дерябкин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!