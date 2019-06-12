Боль и слава

Режиссер: Педро Альмодовар

Жанры: Драма.

Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Педро Альмодовар

В ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Леонардо Сбаралья, Асьер Эчеандиа, Сесилия Рот, Рауль Аревало, Хульета Серрано, Нора Навас, Розалия, Агустин Альмодовар

Музыка: Альберто Иглесиас