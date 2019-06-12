Боль и слава
Режиссер:Педро Альмодовар
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Педро Альмодовар
В ролях:Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Леонардо Сбаралья, Асьер Эчеандиа, Сесилия Рот, Рауль Аревало, Хульета Серрано, Нора Навас, Розалия, Агустин Альмодовар
Музыка:Альберто Иглесиас
В ролях:Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Леонардо Сбаралья, Асьер Эчеандиа, Сесилия Рот, Рауль Аревало, Хульета Серрано, Нора Навас, Розалия, Агустин Альмодовар
Музыка:Альберто Иглесиас
Производство:Испания
Ограничения:18+
Дата релиза:12 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:12 июня 2019
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