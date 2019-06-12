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Боль и слава

Режиссер:Педро Альмодовар
Жанры: Драма.

Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Всё это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Педро Альмодовар
В ролях:Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Леонардо Сбаралья, Асьер Эчеандиа, Сесилия Рот, Рауль Аревало, Хульета Серрано, Нора Навас, Розалия, Агустин Альмодовар
Музыка:Альберто Иглесиас
Производство:Испания
Ограничения:18+
Дата релиза:12 июня 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 16 июня
17:00 (800 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 13 по 16 июня
12:55 (300)
21:25 (390)
c 17 по 19 июня
12:55 (200)
21:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 13 по 16 июня
20:40 (300 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 20 по 21 июня
20:45 (150)
c 22 по 23 июня
20:45 (300)
c 24 по 25 июня
20:45 (150)
26 июня
23:50 (150)

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