Бои без правил
Режиссер:Жан-Стефан Совер
Жанры: Боевик, Драма, Криминал, Биография, Спорт.
Жанры: Боевик, Драма, Криминал, Биография, Спорт.
Молодой британец Билли Мур попадает в самую страшную тюрьму Таиланда, где проводятся смертельные бои без правил между самыми жестокими преступниками. Чтобы выжить, Билли должен принять в них участие и выиграть.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Джонатан Гиршбейн, Nick Saltrese
В ролях:Джо Коул, Порнчанок Мабкланг, Витхая Пансрингарм, Паня Йиммумрхай, Билли Мур, Сура Сирмалай, Николас Шейк, Сомлок Камсинг, Сакда Ниамхом, Комсан Полсан
Музыка:Николас Бекер
В ролях:Джо Коул, Порнчанок Мабкланг, Витхая Пансрингарм, Паня Йиммумрхай, Билли Мур, Сура Сирмалай, Николас Шейк, Сомлок Камсинг, Сакда Ниамхом, Комсан Полсан
Музыка:Николас Бекер
Производство:Великобритания, Франция, Китай, Камбоджа, США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
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