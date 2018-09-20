Бои без правил Режиссер: Жан-Стефан Совер

Жанры: Боевик, Драма, Криминал, Биография, Спорт. Молодой британец Билли Мур попадает в самую страшную тюрьму Таиланда, где проводятся смертельные бои без правил между самыми жестокими преступниками. Чтобы выжить, Билли должен принять в них участие и выиграть. Продолжительность: 116 мин Сценарий: Джонатан Гиршбейн, Nick Saltrese

В ролях: Джо Коул, Порнчанок Мабкланг, Витхая Пансрингарм, Паня Йиммумрхай, Билли Мур, Сура Сирмалай, Николас Шейк, Сомлок Камсинг, Сакда Ниамхом, Комсан Полсан

Музыка: Николас Бекер Производство: Великобритания, Франция, Китай, Камбоджа, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 20 сентября 2018

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