Богемская рапсодия
Режиссер:Брайан Сингер
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.
Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.
Продолжительность:134 мин
Сценарий:Энтони МакКартен, Питер Морган
В ролях:Рами Малек, Люси Бойнтон, Джозеф Маццелло, Майк Майерс, Бен Харди, Эйдан Гиллен, Гвилим Ли, Том Холландер, Аллен Лич, Джесс Радомска
Музыка:Джон Оттмен
В ролях:Рами Малек, Люси Бойнтон, Джозеф Маццелло, Майк Майерс, Бен Харди, Эйдан Гиллен, Гвилим Ли, Том Холландер, Аллен Лич, Джесс Радомска
Музыка:Джон Оттмен
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:01 ноября 2018
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