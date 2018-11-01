Богемская рапсодия

Режиссер: Брайан Сингер

Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.

Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

Продолжительность: 134 мин

Сценарий: Энтони МакКартен, Питер Морган

В ролях: Рами Малек, Люси Бойнтон, Джозеф Маццелло, Майк Майерс, Бен Харди, Эйдан Гиллен, Гвилим Ли, Том Холландер, Аллен Лич, Джесс Радомска

Музыка: Джон Оттмен