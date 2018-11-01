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Богемская рапсодия

Режиссер:Брайан Сингер
Жанры: Драма, Биография, Музыкальный.

Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

Продолжительность:134 мин
Сценарий:Энтони МакКартен, Питер Морган
В ролях:Рами Малек, Люси Бойнтон, Джозеф Маццелло, Майк Майерс, Бен Харди, Эйдан Гиллен, Гвилим Ли, Том Холландер, Аллен Лич, Джесс Радомска
Музыка:Джон Оттмен
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 ноября 2018
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 1 по 5 ноября
14:20 (800 р.)
17:00 (800 р.)
19:40 (1000 р.)
22:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 1 по 2 ноября
10:40 (300 р.)
13:20 (450 р.)
16:00 (700 р.)
18:40 (700 р.)
21:20 (700 р.)
00:05 (500 р.)
c 3 по 5 ноября
10:40 (450 р.)
13:20 (700 р.)
16:00 (700 р.)
18:40 (700 р.)
21:20 (700 р.)
00:05 (500 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 1 по 2 ноября
14:20 (300)
c 3 по 5 ноября
14:20 (390)
c 6 по 7 ноября
14:20 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 1 по 5 ноября
11:00 (300)
19:40 (390)
22:20 (300)
c 6 по 7 ноября
11:00 (200)
19:40 (250)
22:20 (200)

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