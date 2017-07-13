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Блокбастер

Режиссер:Роман Волобуев
Жанры: Комедия, Криминал.

Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Роман Волобуев
В ролях:Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходченкова, Мария Шалаева, Александр Ильин
Музыка:Даша Чаруша
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2017
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Северное сияниеКрасный зал
c 13 по 16 июля
21:55 (300)
c 17 по 19 июля
21:55 (200)
Северное сияниеБордовый зал
14 июля
13:50 (300)
18:00 (390)
c 15 по 16 июля
13:50 (390)
18:00 (390)
c 17 по 19 июля
13:50 (200)
18:00 (250)

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