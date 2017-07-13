Блокбастер
Режиссер:Роман Волобуев
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа.
Продолжительность:83 мин
Сценарий:Роман Волобуев
В ролях:Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходченкова, Мария Шалаева, Александр Ильин
Музыка:Даша Чаруша
В ролях:Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходченкова, Мария Шалаева, Александр Ильин
Музыка:Даша Чаруша
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:13 июля 2017
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