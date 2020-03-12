Бладшот
Режиссер:Дэйв Уилсон
Жанры: Боевик, Драма, Фантастика.
Жанры: Боевик, Драма, Фантастика.
Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джефф Уодлоу, Эрик Хайссерер, Кевин ВанХук
В ролях:Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Талула Райли, Тоби Кеббелл, Гай Пирс, Ламорн Моррис Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Сиддхартх Дхананджай, Алекс Эрнандез
Музыка:Стив Яблонски
В ролях:Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Талула Райли, Тоби Кеббелл, Гай Пирс, Ламорн Моррис Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Сиддхартх Дхананджай, Алекс Эрнандез
Музыка:Стив Яблонски
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 марта 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:12 марта 2020
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