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Бладшот

Режиссер:Дэйв Уилсон
Жанры: Боевик, Драма, Фантастика.

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джефф Уодлоу, Эрик Хайссерер, Кевин ВанХук
В ролях:Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Талула Райли, Тоби Кеббелл, Гай Пирс, Ламорн Моррис Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Сиддхартх Дхананджай, Алекс Эрнандез
Музыка:Стив Яблонски
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 марта 2020
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ГалактикаЗал 3
c 12 по 18 марта
10:20 (от 350 Р)
ГалактикаЗал 4
c 12 по 18 марта
10:20 (от 350 Р)
АврораОсновной зал
13 марта
c 14 по 15 марта
11:00 (200)
17:05 (200)
21:00 (250)
c 16 по 18 марта
11:00 (150)
17:05 (150)
21:00 (200)
МурманскБольшой зал
13 марта
21:30 (350)
c 14 по 15 марта
11:05 (300)
19:25 (350)
21:30 (350)
c 16 по 18 марта
11:05 (200)
19:25 (250)
21:30 (250)
Северное сияниеБордовый зал
13 марта
20:40 (390)
c 14 по 15 марта
10:40 (300)
12:45 (300)
16:30 (390)
20:40 (390)
c 16 по 18 марта
10:40 (200)
12:45 (200)
16:30 (200)
20:40 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
13 марта
23:40 (300)
c 14 по 15 марта
17:20 (390)
19:25 (390)
21:30 (390)
23:40 (300)
c 16 по 18 марта
17:20 (250)
19:25 (250)
21:30 (250)
23:40 (200)
Северное сияниеПремьер зал
13 марта
22:55 (300)
c 14 по 15 марта
14:35 (390)
18:40 (390)
22:55 (300)
c 16 по 18 марта
14:35 (300)
18:40 (350)
22:55 (300)

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