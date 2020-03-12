Бладшот

Режиссер: Дэйв Уилсон

Жанры: Боевик, Драма, Фантастика.

Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Джефф Уодлоу, Эрик Хайссерер, Кевин ВанХук

В ролях: Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Талула Райли, Тоби Кеббелл, Гай Пирс, Ламорн Моррис Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Сиддхартх Дхананджай, Алекс Эрнандез

Музыка: Стив Яблонски