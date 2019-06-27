Битва за Землю

Режиссер: Руперт Уайатт

Жанры: Фантастика, Триллер.

Мы всегда знали, что не одни в этом мире. Мы отправляли сигналы в надежде получить ответ. И нас услышали. За считанные часы пришельцы захватили Землю и установили свое правительство. Сотовая связь и интернет отключены, электронные библиотеки уничтожены. Большой инопланетный брат следит за каждым, его дроны-охотники днем и ночью патрулируют улицы новой Земли. Мы – последние, те, у кого нет имени, невидимые для системы. Сегодня мы вернем нашу планету.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Эрика Бини, Руперт Уайатт

В ролях: Джон Гудман, Вера Фармига, Эштон Сандерс, Машин Ган Келли, Кевин Данн

Музыка: Эрика Бини, Руперт Уайатт