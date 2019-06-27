Битва за Землю
Режиссер:Руперт Уайатт
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
Мы всегда знали, что не одни в этом мире. Мы отправляли сигналы в надежде получить ответ. И нас услышали. За считанные часы пришельцы захватили Землю и установили свое правительство. Сотовая связь и интернет отключены, электронные библиотеки уничтожены. Большой инопланетный брат следит за каждым, его дроны-охотники днем и ночью патрулируют улицы новой Земли. Мы – последние, те, у кого нет имени, невидимые для системы. Сегодня мы вернем нашу планету.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Эрика Бини, Руперт Уайатт
В ролях:Джон Гудман, Вера Фармига, Эштон Сандерс, Машин Ган Келли, Кевин Данн
Музыка:Эрика Бини, Руперт Уайатт
В ролях:Джон Гудман, Вера Фармига, Эштон Сандерс, Машин Ган Келли, Кевин Данн
Музыка:Эрика Бини, Руперт Уайатт
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июня 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июня 2019
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