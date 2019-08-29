Битва

Режиссер: Анар Аббасов

Жанры: Драма.

Стрит дансер Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы — Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Анар Аббасов, Олег Денисов, Андрей Курейчик

В ролях: Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов Виталий Коваленко, Анфиса Семина, Алла Еминцева, Артем Карпов, Дмитрий Хасис

Музыка: Алексей Разумов, Эльман Рагимов