Битва
Режиссер:Анар Аббасов
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Стрит дансер Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы — Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Анар Аббасов, Олег Денисов, Андрей Курейчик
В ролях:Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов Виталий Коваленко, Анфиса Семина, Алла Еминцева, Артем Карпов, Дмитрий Хасис
Музыка:Алексей Разумов, Эльман Рагимов
В ролях:Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов Виталий Коваленко, Анфиса Семина, Алла Еминцева, Артем Карпов, Дмитрий Хасис
Музыка:Алексей Разумов, Эльман Рагимов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 августа 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:29 августа 2019
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