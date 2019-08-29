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Битва

Режиссер:Анар Аббасов
Жанры: Драма.

Стрит дансер Антон делает стремительную карьеру – его команда побеждает на всех баттлах, он признанный хореограф и все его будущее связано с танцем. Однако несчастный случай рушит все планы — Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд. Оказавшись в непривычном мире тишины, Антон постепенно понимает, что это не конец. Страсть к танцу, воля к победе и любовь к жизни подсказывают ему новый путь к заветной мечте. И его главная битва еще впереди.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Анар Аббасов, Олег Денисов, Андрей Курейчик
В ролях:Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко, Игорь Миркурбанов Виталий Коваленко, Анфиса Семина, Алла Еминцева, Артем Карпов, Дмитрий Хасис
Музыка:Алексей Разумов, Эльман Рагимов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:29 августа 2019
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Северное сияниеОранжевый зал
c 29 августа по 1 сентября
11:20 (300)
c 2 по 4 сентября
11:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
c 31 августа по 1 сентября
10:20 (200 р.)
12:10 (200 р.)
14:00 (300 р.)
15:50 (300 р.)
17:40 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:25 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 31 августа по 1 сентября
12:30 (300)
14:15 (390)
15:55 (390)
17:40 (390)
19:25 (390)
21:10 (390)
c 2 по 4 сентября
12:30 (200)
14:15 (200)
15:55 (200)
17:40 (250)
19:25 (250)
21:10 (250)

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