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Безбашенные

Режиссер:Стивен Куэйл
Жанры: Боевик, Триллер.

1995 год. Лента «Безбашенные» рассказывает о команде «морских котиков», которые во время служебной миссии в Сараево узнают, что на глубине местного озера со времен Второй мировой войны хранятся сокровища стоимостью в сотни миллионов долларов. Чтобы помочь местному населению оправиться от тяжелых времен, герои, к ужасу своего командира, затевают рискованный план, чтобы вернуть золото его законным владельцам. К несчастью, в дело вмешиваются враги, и теперь у спецназовцев есть только 10 часов, чтобы завершить свой подвиг.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Ричард Уэнк, Люк Бессон
В ролях:Сильвия Хукс, Юэн Бремнер, Дж.К. Симмонс, Салливан Степлтон, Чарли Бьюли, Димитрий, Леонидас, Клеменс Шик, Диармед Мёрта, Джошуа Генри, Славко Собин
Музыка:Эрик Серра
Производство:Франция, Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 октября 2017
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Северное сияниеКрасный зал
c 5 по 8 октября
19:30 (390)
c 9 по 11 октября
19:30 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 5 по 6 октября
14:35 (300)
c 7 по 8 октября
14:35 (350)
c 9 по 11 октября
14:35 (150)
Северное сияниеБордовый зал
c 5 по 8 октября
11:20 (300)
c 9 по 11 октября
11:20 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 5 по 10 октября
20:50
20:50
20:50

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