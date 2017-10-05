Безбашенные
Режиссер:Стивен Куэйл
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
1995 год. Лента «Безбашенные» рассказывает о команде «морских котиков», которые во время служебной миссии в Сараево узнают, что на глубине местного озера со времен Второй мировой войны хранятся сокровища стоимостью в сотни миллионов долларов. Чтобы помочь местному населению оправиться от тяжелых времен, герои, к ужасу своего командира, затевают рискованный план, чтобы вернуть золото его законным владельцам. К несчастью, в дело вмешиваются враги, и теперь у спецназовцев есть только 10 часов, чтобы завершить свой подвиг.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Ричард Уэнк, Люк Бессон
В ролях:Сильвия Хукс, Юэн Бремнер, Дж.К. Симмонс, Салливан Степлтон, Чарли Бьюли, Димитрий, Леонидас, Клеменс Шик, Диармед Мёрта, Джошуа Генри, Славко Собин
Музыка:Эрик Серра
В ролях:Сильвия Хукс, Юэн Бремнер, Дж.К. Симмонс, Салливан Степлтон, Чарли Бьюли, Димитрий, Леонидас, Клеменс Шик, Диармед Мёрта, Джошуа Генри, Славко Собин
Музыка:Эрик Серра
Производство:Франция, Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 октября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:05 октября 2017
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