Безбашенные

Режиссер: Стивен Куэйл

Жанры: Боевик, Триллер.

1995 год. Лента «Безбашенные» рассказывает о команде «морских котиков», которые во время служебной миссии в Сараево узнают, что на глубине местного озера со времен Второй мировой войны хранятся сокровища стоимостью в сотни миллионов долларов. Чтобы помочь местному населению оправиться от тяжелых времен, герои, к ужасу своего командира, затевают рискованный план, чтобы вернуть золото его законным владельцам. К несчастью, в дело вмешиваются враги, и теперь у спецназовцев есть только 10 часов, чтобы завершить свой подвиг.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Ричард Уэнк, Люк Бессон

В ролях: Сильвия Хукс, Юэн Бремнер, Дж.К. Симмонс, Салливан Степлтон, Чарли Бьюли, Димитрий, Леонидас, Клеменс Шик, Диармед Мёрта, Джошуа Генри, Славко Собин

Музыка: Эрик Серра