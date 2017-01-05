Без тормозов
Режиссер:Николас Бенаму
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Собравшись в отпуск на летние каникулы, герои рано утром выезжают в дорогу на своем семейном автомобиле во избежание пробок. Ведущий машину Том устанавливает автоматический режим скорости на 130 км/ч, а через некоторое время понимает, что управление бесповоротно заблокировано. Отчаянные попытки свернуть с пути или замедлить движение не приносят никаких результатов. Обезумевший автомобиль без тормозов с бешеной скоростью несет своих шестерых пассажиров прямиком по направлению к пробке, поджидающей их через пару сотен километров.
Сценарий:Николас Бенаму, Фредерик Жарден, Фабрис Роже-Лакан
В ролях:Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролин Виньо, Жозефин Каллиз, Стилан Лекай, Шарлотта Габрис, Венсан Дезанья, Флоренс Форести, Жером Коммандёр, Владимир Хубар
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
В ролях:Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролин Виньо, Жозефин Каллиз, Стилан Лекай, Шарлотта Габрис, Венсан Дезанья, Флоренс Форести, Жером Коммандёр, Владимир Хубар
Музыка:Максим Депре, Мишель Торджман
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:05 января 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:05 января 2017
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