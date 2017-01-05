Без тормозов

Режиссер: Николас Бенаму

Жанры: Комедия.

Собравшись в отпуск на летние каникулы, герои рано утром выезжают в дорогу на своем семейном автомобиле во избежание пробок. Ведущий машину Том устанавливает автоматический режим скорости на 130 км/ч, а через некоторое время понимает, что управление бесповоротно заблокировано. Отчаянные попытки свернуть с пути или замедлить движение не приносят никаких результатов. Обезумевший автомобиль без тормозов с бешеной скоростью несет своих шестерых пассажиров прямиком по направлению к пробке, поджидающей их через пару сотен километров.

Сценарий: Николас Бенаму, Фредерик Жарден, Фабрис Роже-Лакан

В ролях: Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролин Виньо, Жозефин Каллиз, Стилан Лекай, Шарлотта Габрис, Венсан Дезанья, Флоренс Форести, Жером Коммандёр, Владимир Хубар

Музыка: Максим Депре, Мишель Торджман