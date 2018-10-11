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Без меня

Режиссер:Кирилл Плетнёв
Жанры: Драма, Мелодрама.

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Дарья Грацевич
В ролях:Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл Плетнёв, Анна Каменкова, Евгения Дмитриева, Иван Титяев, Владимир Яглыч, Алексей Шевченков, Агриппина Стеклова
Музыка:Артем Михаенкин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:11 октября 2018
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