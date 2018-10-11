Без меня

Режиссер: Кирилл Плетнёв

Жанры: Драма, Мелодрама.

Две девушки, любившие одного мужчину, после его гибели получают сообщения, автором которых может быть только он. В надежде на чудо им вдвоем предстоит отправиться в путь, который прокладывают его подсказки, чтобы открыть тайну, стоящую за загадочными посланиями.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Дарья Грацевич

В ролях: Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл Плетнёв, Анна Каменкова, Евгения Дмитриева, Иван Титяев, Владимир Яглыч, Алексей Шевченков, Агриппина Стеклова

Музыка: Артем Михаенкин