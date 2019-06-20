Берлин, я люблю тебя
Режиссер:Дианна Агрон, Питер Челсом, Фернандо Эймбке
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Сможет ли примирить светскую маму и совестливую дочь мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу соблазнить очередную сногсшибательную красотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит? Получится ли у известного режиссера, уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик — эксцентричную девушку или… разговаривающий автомобиль?
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Фернандо Эймбке, Джастин Франклин, Деннис Ганзель
В ролях:Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стёрджесс, Микки Рурк, Дженна Дуан, Эмили Бичем, Дианна Агрон, Вероника Феррес, Диего Луна
Музыка:Том Батой, Франко Тортора
В ролях:Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стёрджесс, Микки Рурк, Дженна Дуан, Эмили Бичем, Дианна Агрон, Вероника Феррес, Диего Луна
Музыка:Том Батой, Франко Тортора
Производство:Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июня 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:20 июня 2019
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