Берлин, я люблю тебя

Режиссер: Дианна Агрон, Питер Челсом, Фернандо Эймбке

Жанры: Драма, Мелодрама.

Сможет ли примирить светскую маму и совестливую дочь мальчик, не разговаривающий на их языке? Удастся ли старому ловеласу соблазнить очередную сногсшибательную красотку, и почему она напоминает ему его собственную дочь? Чему ранним воскресным утром может научить подростка хмельной трансвестит? Получится ли у известного режиссера, уставшего от голливудских дрязг, снова обрести вкус к жизни? И, наконец, кого предпочтет влюбленный ипохондрик — эксцентричную девушку или… разговаривающий автомобиль?

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Фернандо Эймбке, Джастин Франклин, Деннис Ганзель

В ролях: Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стёрджесс, Микки Рурк, Дженна Дуан, Эмили Бичем, Дианна Агрон, Вероника Феррес, Диего Луна

Музыка: Том Батой, Франко Тортора