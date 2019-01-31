Белый парень Рик

Режиссер: Ян Деманж

Жанры: Драма, Криминал, Биография.

Будучи обычных детройтским подростком, в восьмидесятые Ричард Верше начал торговать кокаином и быстро поднялся на вершину городского наркотраффика, который в то время принадлежал исключительно черным наркодилерам. Одновременно он успевал сотрудничать с ФБР и Управлением по борьбе с наркотиками. Но даже это не помешало его аресту – Верше тогда исполнилось только 17 – и пожизненному сроку без права досрочного освобождения.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Энди Уайсс, Логан Миллер, Ной Миллер

В ролях: Мэттью МакКонахи, Ричи Мерритт, Бел Паули, Дженнифер Джейсон Ли, Брайан Тайри Генри, Рори Кокрейн, АрДжей Сайлер, Джонатан Мэйджерс, Эдди Марсан, Тейлор Пейдж

Музыка: Макс Рихтер