Белый лебедь
Режиссер:Анне Севитски
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Трехкратная олимпийская чемпионка, голливудская дива, икона, самая богатая женщина своего времени – Соня Хени была легендой. Она покорила Голливуд и купалась в деньгах, но у славы есть цена.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Метте М. Больстад, Андреас Маркуссон
В ролях:Ине Марие Вильман, Валин Кэйн, Эльдар Скар, Андерс Мордал, Аннеке фон Дер Липпе, Эйдан МакАрдл, Малкольм Адамс, Пол Сверре Валхейм Хаген, Хью О’Конор, Густаво Рохо
Музыка:Рэй Харман, Стейн Берге Свендсен
В ролях:Ине Марие Вильман, Валин Кэйн, Эльдар Скар, Андерс Мордал, Аннеке фон Дер Липпе, Эйдан МакАрдл, Малкольм Адамс, Пол Сверре Валхейм Хаген, Хью О’Конор, Густаво Рохо
Музыка:Рэй Харман, Стейн Берге Свендсен
Производство:Норвегия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2019
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