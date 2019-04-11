Белый лебедь Режиссер: Анне Севитски

Жанры: Драма. Трехкратная олимпийская чемпионка, голливудская дива, икона, самая богатая женщина своего времени – Соня Хени была легендой. Она покорила Голливуд и купалась в деньгах, но у славы есть цена. Продолжительность: 113 мин Сценарий: Метте М. Больстад, Андреас Маркуссон

В ролях: Ине Марие Вильман, Валин Кэйн, Эльдар Скар, Андерс Мордал, Аннеке фон Дер Липпе, Эйдан МакАрдл, Малкольм Адамс, Пол Сверре Валхейм Хаген, Хью О’Конор, Густаво Рохо

Музыка: Рэй Харман, Стейн Берге Свендсен Производство: Норвегия

Ограничения: 18+

Дата релиза: 11 апреля 2019

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