Белое вино из Баббудойу

Режиссер: Игор Биддау

Жанры: Комедия.

Братья Мишель и Роберто Манну со своим шурином Стефано Фаисом – хозяева винодельни «Баббудойу», основанной еще в 1948 году в окрестностях Сассари. Все трое абсолютно безответственны и небрежны в управлении бизнесом, пострадавшем, как и все вокруг, от экономического кризиса, и деньги продолжают тратиться впустую на щедрые приемы для любого, кто пожелает отведать вина. Герои начинают понимать всю печаль положения, лишь когда узнают о долге в полмиллиона евро, который они обязаны погасить за 15 дней. Что бы они ни придумали в этой ситуации, оно не приносит ничего, кроме недоразумений и еще большего отчаяния. И только потом Мишель, Роберто и Стефано внезапно осознают, что решение все это время было у них перед носом – отменное белое вино из Баббудойу.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Никола Альвау

В ролях: Carlotta Bazzu, Дарио Кассини, Катерина Мурино

Музыка: Manuel Rossi, Vittorio Scala