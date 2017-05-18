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Белое вино из Баббудойу

Режиссер:Игор Биддау
Жанры: Комедия.

Братья Мишель и Роберто Манну со своим шурином Стефано Фаисом – хозяева винодельни «Баббудойу», основанной еще в 1948 году в окрестностях Сассари. Все трое абсолютно безответственны и небрежны в управлении бизнесом, пострадавшем, как и все вокруг, от экономического кризиса, и деньги продолжают тратиться впустую на щедрые приемы для любого, кто пожелает отведать вина. Герои начинают понимать всю печаль положения, лишь когда узнают о долге в полмиллиона евро, который они обязаны погасить за 15 дней. Что бы они ни придумали в этой ситуации, оно не приносит ничего, кроме недоразумений и еще большего отчаяния. И только потом Мишель, Роберто и Стефано внезапно осознают, что решение все это время было у них перед носом – отменное белое вино из Баббудойу.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Никола Альвау
В ролях:Carlotta Bazzu, Дарио Кассини, Катерина Мурино
Музыка:Manuel Rossi, Vittorio Scala
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:18 мая 2017
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12:10 (150 р.)
17:30 (150 р.)

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