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Белль и Себастьян: Приключения продолжаются

Режиссер:Кристиан Дюге
Жанры: Приключения, Семейный.

В небольшой французский городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолёт, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины. Им предстоит пройти через множество испытаний и узнать тайну, которая изменит их жизнь навсегда.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джульетт Сэйлс, Фабьен Суарез, Сесиль Обри
В ролях:Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Тилан Блондо, Урбен Канселье, Жозеф Малерба, Люди Букен, Джеффри Ноэль, Фридерик Эпо
Музыка:Арман Амар
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:26 июля 2018
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