Белль и Себастьян: Друзья навек
Режиссер:Кловис Корнийяк
Жанры: Приключения, Семейный.
Жанры: Приключения, Семейный.
Себастьян стал почти совсем взрослым и даже почти не прогуливает школу. У Белль появилось очаровательное потомство. У Пьера и Анжелины тоже все неплохо, и даже старый Сезар ворчит меньше обычного. Всеобщую идиллию прерывает появление загадочного и злобного незнакомца. Он называет себя настоящим хозяином Белль и крадет ее вместе с щенятами. До сих пор Белль помогала Себастьяну выпутываться из любых авантюр, но теперь ему в одиночку предстоит побороться за своего лучшего друга. Получится у Себастьяна восстановить справедливость и вернуть Белль домой?
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джульетт Сэйлс, Фабьен Суарез
В ролях:Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Кловис Корнийяк, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Андре Пенверн, Анн Бенуа, Лилу Фогли, Наэль Томас, Октав Боссюэ
Музыка:Арман Амар
В ролях:Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Кловис Корнийяк, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Андре Пенверн, Анн Бенуа, Лилу Фогли, Наэль Томас, Октав Боссюэ
Музыка:Арман Амар
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:06 сентября 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:06 сентября 2018
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