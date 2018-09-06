Белль и Себастьян: Друзья навек

Режиссер: Кловис Корнийяк

Жанры: Приключения, Семейный.

Себастьян стал почти совсем взрослым и даже почти не прогуливает школу. У Белль появилось очаровательное потомство. У Пьера и Анжелины тоже все неплохо, и даже старый Сезар ворчит меньше обычного. Всеобщую идиллию прерывает появление загадочного и злобного незнакомца. Он называет себя настоящим хозяином Белль и крадет ее вместе с щенятами. До сих пор Белль помогала Себастьяну выпутываться из любых авантюр, но теперь ему в одиночку предстоит побороться за своего лучшего друга. Получится у Себастьяна восстановить справедливость и вернуть Белль домой?

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Джульетт Сэйлс, Фабьен Суарез

В ролях: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Кловис Корнийяк, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Андре Пенверн, Анн Бенуа, Лилу Фогли, Наэль Томас, Октав Боссюэ

Музыка: Арман Амар