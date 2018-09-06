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Белль и Себастьян: Друзья навек

Режиссер:Кловис Корнийяк
Жанры: Приключения, Семейный.

Себастьян стал почти совсем взрослым и даже почти не прогуливает школу. У Белль появилось очаровательное потомство. У Пьера и Анжелины тоже все неплохо, и даже старый Сезар ворчит меньше обычного. Всеобщую идиллию прерывает появление загадочного и злобного незнакомца. Он называет себя настоящим хозяином Белль и крадет ее вместе с щенятами. До сих пор Белль помогала Себастьяну выпутываться из любых авантюр, но теперь ему в одиночку предстоит побороться за своего лучшего друга. Получится у Себастьяна восстановить справедливость и вернуть Белль домой?

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джульетт Сэйлс, Фабьен Суарез
В ролях:Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Кловис Корнийяк, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Андре Пенверн, Анн Бенуа, Лилу Фогли, Наэль Томас, Октав Боссюэ
Музыка:Арман Амар
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:06 сентября 2018
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Мираж СинемаКинозал №5
6 сентября
10:40 (150 р.)
14:55 (200 р.)
7 сентября
10:40 (150 р.)
c 8 по 9 сентября
10:40 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 6 по 7 сентября
13:00 (150)
17:00 (190)
c 8 по 9 сентября
13:00 (190)
17:00 (240)
10 сентября
13:00 (150)
17:00 (190)
11 сентября
13:00 (150)
17:00 (150)
12 сентября
13:00 (150)
17:00 (190)

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