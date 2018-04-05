Белль и Себастьян
Режиссер:Николя Ванье
Жанры: Приключения, Семейный.
Жанры: Приключения, Семейный.
Небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы второй мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого начинают охоту.
Лишь маленький мальчик сирота Себастьян оказывается способен взглянуть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения, которое им придётся вдвоём пережить.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Джульетт Сэйлс, Фабьен Суарез, Николя Ванье
В ролях:Феликс Боссюе, Чеки Карио, Марго Шателье, Дмитрий Сторож, Андреас Пичман, Урбен Канселье, Мехди Эль Глауи, Палома Пальма, Карин Адровер, Лоик Варро
Музыка:Арман Амар
В ролях:Феликс Боссюе, Чеки Карио, Марго Шателье, Дмитрий Сторож, Андреас Пичман, Урбен Канселье, Мехди Эль Глауи, Палома Пальма, Карин Адровер, Лоик Варро
Музыка:Арман Амар
Производство:Франция
Ограничения:0+
Дата релиза:05 апреля 2018
Ограничения:0+
Дата релиза:05 апреля 2018
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