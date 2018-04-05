Белль и Себастьян

Режиссер: Николя Ванье

Жанры: Приключения, Семейный.

Небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы второй мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого начинают охоту.

Лишь маленький мальчик сирота Себастьян оказывается способен взглянуть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения, которое им придётся вдвоём пережить.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Джульетт Сэйлс, Фабьен Суарез, Николя Ванье

В ролях: Феликс Боссюе, Чеки Карио, Марго Шателье, Дмитрий Сторож, Андреас Пичман, Урбен Канселье, Мехди Эль Глауи, Палома Пальма, Карин Адровер, Лоик Варро

Музыка: Арман Амар